تركيا تغرّم وسائل إعلام معارضة

ندد اتحاد الصحافيين الأتراك بغرامات فرضتها الهيئة الناظمة لوسائل الإعلام على أربع محطات تلفزيونية معارضة، معتبرة هذا النهج يتناقض مع حق الجمهور في الحصول على المعلومات.

واستهدف المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي محطات "تيلي1" و"فوكس تي في" خلق تي في" و"فلاش تي في" بغرامات بسبب تعليقات أدلى بها بعض ضيوفها في وقت الانتخابات.

واعتبر رئيس الاتحاد نظمي بلجين ذلك "انتهاكا غير مقبول ويحرم الجمهور من حقه في تلقي المعلومات والقيام بخيارات انتخابية بالاستناد إلى هذه المعلومات".

وأشار في بيان صدر الأربعاء إلى أنها "عقوبة قاسية (ضد) حرية التعبير"من شأنها أن "تحول (الهيئة الناظمة) إلى أداة حكومية لإسكات المعارضة ومن ينتقدها".

وستُحدَّد الغرامات وفق العائدات الإعلانية لهذه المحطات التلفزيونية.

من جهته ممثل منظمة مراسلون بلا حدود في تركيا إيرول أوندير أوغلو قال لوكالة فرانس برس إن وسائل الإعلام "تتلقى بانتظام غرامات لا تتناسب مع عائداتها".

وأشارت المنظمة إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان الذي فاز في الانتخابات الرئاسية في 28 مايو لولاية جديدة مدتها خمس سنوات، حصل خلال الحملة الانتخابية، على وقت عبر الأثير أكثر 60 مرة من المعارضة.

وتم تخفيض تركيا من المركز 149 عام 2022 إلى المركز 165 عام 2023 في تصنيف مراسلون بلا حدود الخاص بحرية الإعلام الذي يشمل 180 دولة.

المصدر: AFP