أمين عام "الناتو" يحث على الاستثمار في الدفاع حتى بعد انتهاء الأزمة الأوكرانية

حث الأمين العام لـ "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، دول الحلف على زيادة الإنفاق الدفاعي بغض النظر عما إذا كان النزاع في أوكرانيا سينتهي أم لا.

وقال ستولتنبرغ: "إذا تصاعدت التوترات، فمن الضروري زيادة الإنفاق الدفاعي، لذا فإن الحد الأدنى من 2% من الناتج المحلي الإجمالي ليس كثيرا، فهو الحد الأدنى الضروري للحفاظ على قدراتنا وقواتنا.. حتى إذا توقفت الأعمال العسكرية في أوكرانيا، فسيكون لذلك عواقب وخيمة على أمن أوروبا، لذلك نحن بحاجة إلى الاهتمام بالإنفاق الدفاعي، وتعزيز الردع والدفاع".

ومن المتوقع أن يقرر قادة دول الحلف في قمة "الناتو" يومي 12 و13 يوليو في فيلنيوس، زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي وقت سابق، صرح الكرملين أنه لا توجد شروط مسبقة لانتقال الوضع في أوكرانيا إلى مسار سلمي، والأولوية المطلقة بالنسبة لروسيا هي تحقيق أهداف العملية الخاصة، في الوقت الحالي هذا ممكن فقط بالوسائل العسكرية.

وأضاف الكرملين أن الوضع في أوكرانيا يمكن أن يتحرك في اتجاه سلمي بشرط أن يؤخذ الوضع الفعلي والحقائق الجديدة في الاعتبار، وأن تكون جميع مطالب موسكو في عين الاعتبار.

وأرسلت روسيا مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وصرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.

المصدر: نوفوستي