البرلمان التركي يفشل في انتخاب رئيس له خلال جولتين!

لم يوفّق البرلمان التركي بنهاية جلسة التصويت الثانية، غير الحاسمة، حتى الآن في اختيار رئيس له، إذ فشل المرشّحون السبعة، في الحصول على عدد الأصوات المطلوبة للفوز، والبالغة 400 صوتا.

وبذلك، انطلق التصويت في الجولة الثالثة، والحاسمة، ولكنها لا تعتبر الأخيرة لهذا الغرض. حيث أنه ستجرى جولة تصويت رابعة وأخيرة، يفوز فيها بهذا المنصب من ينال أعلى عدد من الأصوات.

يشار إلى أنه في هذه الجولة الحالية الثالثة، يحتاج أي مرشّح إلى 301 صوت من أجل الفوز بمنصب رئيس البرلمان (من أصل 600 عضو برلمان).

هذا وبتاريخ الثاني من يونيو الجاري، أدّى أعضاء البرلمان التركي الجديد، اليمين الدستورية خلال الجلسة الأولى للبرلمان، بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان إيذانا ببدء عملهم رسميا.

وتعد مهمّة كتابة دستور مدني ليبرالي جديد، أحد أهم الملفّات أمام البرلمان التركي الجديد، وهو البرلمان البرلمان الـ28 للجمهورية التركية.

المصدر: RT