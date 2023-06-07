كيف يتمّ انتخاب رئيس البرلمان التركي؟

بدأت الجولة الثالثة والحاسمة للتصويت في البرلمان التركي لاختيار رئيس له، وذلك بعد فشل المرشّحين السبعة، في الحصول على العدد المطلوب فيها للفوز، والبالغ 400 صوتا.

هذا ويجري التصويت بشكل سرّي خلال اجتماع الهيئة العامة للبرلمان، من طرف أعضائه.

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وبذلك، يحتاج أي مرشح، لدعم 400 عضو في البرلمان - 400 صوت - من أصل 600 عضو في البرلمان، من أجل فوزه برئاسته من الجولة الأولى.

وفي حال لم ينجح أي مرشّح في الحصول على هذا العدد من الجولة الأولى، تجري جولة تصويت ثانية، ويحتاج فيها أيضاً للحصول على دعم (400 عضو/صوت).

وأيضا في حال لم ينجح أي مرشّح بالحصول على هذا الرقم بالجولتين الأولى والثانية، تُجرى جولة تصويت ثالثة، يحتاج فيها أيّ مرشح إلى الأغلبية المطلقة، وهي 301 صوت من أصل 600 عضو في البرلمان .

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وأخيرا، إذا لم ينجح أي مرشح بالحصول على هذا العدد في الجولة الثالثة، فسوف تُجرى جولة تصويت رابعة وأخيرة، يفوز فيها من يحصل على أعلى عدد من الأصوات.

يشار إلى أنه في الثاني من يونيو الجاري، أدى أعضاء البرلمان التركي الجديد، اليمين الدستورية خلال الجلسة الأولى للبرلمان، بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان إيذانا ببدء عملهم رسميا.

وتعد مهمة كتابة دستور مدني ليبرالي جديد، أحد أهم الملفّات أمام البرلمان التركي الجديد، وهو البرلمان الـ28 للجمهورية التركية.

المصدر: RT