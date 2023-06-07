باتروشيف يدعو لإزالة "نظام كييف النازي" وتكريس الوضع المحايد لأوكرانيا

أكد سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، ضرورة تغيير نظام كييف النازي الذي أنشأته الولايات المتحدة وبريطانيا، وتكريس وضع الدولة المحايدة لأوكرانيا.

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صرح باتروشيف خلال اجتماع عقده مع نظيره البيلاروسي، ألكسندر فولفوفيتش، في مينسك اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023 بأن "واشنطن ولندن هما اللتان أنشأتا نظام كييف النازي الذي يجب تغييره، وتكريس وضع دولة محايدة حقا لأوكرانيا".

مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تشن حربا غير معلنة على روسيا وبيلاروس، ولا يخفي الساسة الغربيون ذلك.

وأضاف باتروشيف أن الوضع في أوكرانيا يجعل تعميق التعاون الروسي البيلاروسي في مجال الدفاع أمرا حيويا.

ونفى مزاعم الحرب بين شعبي روسيا وأوكرانيا، وإنما هناك "عدوان أمريكي صريح" فقط، وأنه ليس هناك من يستفيد من استمرار الأزمة حول أوكرانيا غير الولايات المتحدة.

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كما وصف سكرتير مجلس الأمن الروسي تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية بأنه "هجوم إرهابي آخر مخطط له من قبل نظام كييف" لافتا إلى أنه قبل يوم من انهيار محطة كاخوفسكايا تم -بإيعاز من كييف- تصريف كمية كبيرة من المياه عبر محطة دنيبريوبيتروفسك للطاقة الكهرومائية الخاضعة لسيطرة أوكرانيا، ثم تجدد استهداف محطة كاخوفسكايا.

وحسب باتروشيف، فقد أظهر اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا أن أوروبا تدعم جرائم القوميين الأوكرانيين الذين يأتمرون بأوامر واشنطن.

كما أكد أنه يقع على عاتق الولايات المتحدة وبريطانيا وشركائهما في "الناتو" الذين ينسقون تحركات كييف، تحمُّل مسؤولية الوضع في محطة كاخوفسكايا المنكوبة.

المصدر: وكالات