الاستخبارات البريطانية لا ترى تهديدا لمحطة زابوروجيه بعد تدمير سد محطة كاخوفسكايا

قال تقرير للاستخبارات العسكرية البريطانية حول الوضع في أوكرانيا تم نشره اليوم الأربعاء، إنه من المستبعد أن يتسبب تدمير سد محطة كاخوفسكايا بتهديد محطة زابوروجيه الكهروذرية.

وأضاف التقرير: "من المستبعد أن تواجه محطة زابوروجيه الكهروذرية، التي تقع على بعد 120 كيلومترا من السد، مشاكل أمان إضافية طارئة نتيجة انخفاض منسوب المياه في خزان محطة كاخوفسكايا".

وأشارت الاستخبارات العسكرية البريطانية، إلى أن "التدهور المحتمل لحالة هيكل السد خلال الأيام القليلة المقبلة سيؤدي إلى فيضانات جديدة".

إقرأ المزيد

مساء أمس الثلاثاء، قال رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، إن أجهزة المخابرات البريطانية تدرس ملابسات تدمير سد محطة كاخوفسكايا الكهرومائية، ومن السابق لأوانه حاليا الحديث عن الاستنتاجات.

وكانت القوات المسلحة الأوكرانية قد شنت صباح الثلاثاء الماضي سلسلة من الهجمات على محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية، ما أدى إلى تدمير الهياكل السطحية من المحطة، ولم يتضرر جسم السد نفسه. إلا أن ذلك أدى إلى تصريف عشوائي للمياه، ما رفع منسوب المياه في المنطقة، وأدى إلى إغراق أجزاء من المنطقة.

المصدر: تاس