الصين تدعو إلى احترام القانون الإنساني على خلفية تدمير محطة كاخوفسكايا

دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين إلى احترام القانون الإنساني وضمان سلامة المدنيين والمنشآت على خلفية تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية.

جاء ذلك في الإفادة الصحفية لوانغ وين بين اليوم الأربعاء، حيث تابع: "لقد علمنا بالتقارير ذات الصلة، ونعرب عن قلقنا الشديد بشأن الأضرار التي لحقت بسد محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، وكذلك القلق بشأن العواقب الإنسانية والاقتصادية والبيئية الناجمة عن ذلك".

وأشار إلى أن الصين "تدعو جميع أطراف النزاع إلى الالتزام بقواعد القانون الإنساني الدولي وبذل كل ما بوسعها لضمان سلامة السكان المدنيين والمنشآت المدنية".

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وأضاف وانغ وين بين أن موقف الصين من القضية الأوكرانية "واضح وثابت"، وهي تأمل في ظل الوضع الحالي أن تلتزم جميع الأطراف "بتسوية سياسية للأزمة الأوكرانية، وأن تساهم بشكل مشترك في تهدئة الوضع".

وكانت القوات المسلحة الأوكرانية قد شنت صباح أمس الثلاثاء سلسلة من الهجمات على محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية، ما أدى إلى تدمير الهياكل السطحية من المحطة، ولم يتضرر جسم السد نفسه. إلا أن ذلك أدى إلى تصريف عشوائي للمياه، ما رفع منسوب المياه في المنطقة، وأدى إلى إغراق أجزاء من المنطقة.

من جانبه، علق المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف على الهجوم الإرهابي بأنه يهدف إلى حرمان شبه جزيرة القرم من المياه.

أما وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو فقد قال إن نظام كييف فجّر محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية من أجل نقل القوات إلى منطقة عملياته الهجومية من اتجاه خيرسون، ما أضعف مواقعه هناك. وبحسب الوزير، فقد ارتكبت كييف عملا إرهابيا بتدميرها المحطة، ما أدى إلى إغراق مناطق واسعة.

المصدر: نوفوستي