قتيلان وجرحى بإطلاق نار خلال حفل تخريج طلاب ثانوية في الولايات المتحدة

أكدت شرطة مدينة ريتشموند في ولاية فيرجينيا بشرق الولايات المتحدة، مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين بإطلاق نار خلال حفل تخريج طلاب مدرسة ثانوية أمس الثلاثاء.

ووقع إطلاق النار بالقرب من مسرح "التريا" في منطقة مونرو بارك بالمدينة حيث أقيم حفل التخريج، وقال ريك إدواردز، قائد شرطة ريتشموند المؤقت للصحفيين مساء الثلاثاء، إن خريجا يبلغ من العمر 18 عاما ووالده البالغ 36 عاما توفيا متأثرين بجراحهما، فيما خلف الحادث 5 مصابين بالرصاص، أحدهم في حالة حرجة.

🚨#BREAKING: Mass shooting at Virginia Commonwealth University's during high school graduation ceremony⁰

📌#Richmond | #Virginia



Currently multiple law enforcements are on scene of a mass shooting that took place during a high school graduation ceremony in Monroe Park on the… pic.twitter.com/18sEoB973z — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) June 6, 2023

وأضاف المسؤول أن أشخاصا آخرين تعرضوا لإصابات أثناء محاولتهم الفرار من موقع إطلاق النار، وبينهم فتاة تبلغ من العمر 9 أعوام صدمتها سيارة.

اعتقلت الشرطة شابا يبلغ من العمر 19 عاما، يعتقد المحققون أنه ربما يعرف أحد الضحايا على الأقل، وبحوزته أربعة مسدسات.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية