فرنسا.. مقتل شخص وإصابة عدد آخر بإطلاق نار داخل مقهى

قتل شخص واحد على الأقل وأصيب عدد آخر في إطلاق نار في نانتوا بفرنسا، حسب تقارير إعلامية محلية، فيما تعمل الشرطة على البحث عن مشتبه به.

وبحسب المعلومات الأولية، فتح رجل النار في أحد المقاهي قبل أن يلوذ بالفرار، مما أدى إلى مقتل شاب وإصابة اثنين آخرين بجراح، أحدهما في حالة خطرة ونقل جوا إلى مستشفى في ليون.

وعلى الأثر أعلنت السلطات الأمنية إغلاق المدارس في المنطقة، داعية السكان إلى تجنب المنطقة وسط مدينة نانتوا.

⚠️ Événement en cours :



➡️ Opération de police dans le centre ville de #Nantua, évitez le secteur.

➡️ Ne gênez pas les forces de l’ordre.

➡️ Ne propagez pas de fausses informations ou de rumeurs.

➡️ Restez à l’écoute et respectez les consignes des forces de l’ordre. pic.twitter.com/iSsbLKq4KZ — Préfète de l'Ain (@Prefet01) June 1, 2023

المصدر: actu17