 
مباشر

فرنسا.. مقتل شخص وإصابة عدد آخر بإطلاق نار داخل مقهى

أخبار العالم

فرنسا.. مقتل شخص وإصابة عدد آخر بإطلاق نار داخل مقهى
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vf73

قتل شخص واحد على الأقل وأصيب عدد آخر في إطلاق نار في نانتوا بفرنسا، حسب تقارير إعلامية محلية، فيما تعمل الشرطة على البحث عن مشتبه به.

وبحسب المعلومات الأولية، فتح رجل النار في أحد المقاهي قبل أن يلوذ بالفرار، مما أدى إلى مقتل شاب وإصابة اثنين آخرين بجراح، أحدهما في حالة خطرة ونقل جوا إلى مستشفى في ليون.

وعلى الأثر أعلنت السلطات الأمنية إغلاق المدارس في المنطقة، داعية السكان إلى تجنب المنطقة وسط مدينة نانتوا.

المصدر: actu17

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا