الشرطة الفرنسية تستخدم الغاز المسيل للدموع لفض مظاهرة وسط العاصمة باريس (فيديو)

أخلت الشرطة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، ساحة إيطاليا "مترو باريس" وسط العاصمة باريس من المتظاهرين، باستخدام الغاز المسيل للدموع.

وأفاد مراسل وكالة "نوفوستي" الروسية، باستخدام الشرطة الفرنسية للغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين من ساحة إيطاليا وسط العاصمة باريس.

وانقسمت المظاهرة في باريس إلى عدة أجزاء توزعت في مختلف شوارع باريس، كل مسيرة تبعت واحدة من النقابات العمالية الفرنسية الثمانية الرائدة وهي CFDT وCGT وFO و CFE-CGC وCFTC وUnsa وSolidaires وFSU .

وأشار المراسل إلى أن جزءا من هذه المظاهرات مرت بسلام، في حين أضرم المتظاهرون النار في شاحنة بناء في إحدى المظاهرات، وجروها إلى منتصف الشارع ما أدى إلى اندلاع حريق، ونشوب مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن الفرنسية.

وأضاف أنه بعد انتهاء المظاهرة، احتل بعض المحتجين ساحة إيطاليا، واستقر بعضهم في الحدائق، وبعضهم دخل إلى النافورة وسط الساحة، وبعد حوالي ساعة، بدأ الأمن الفرنسي بتفريق المتواجدين في الساحة بشكل سلمي، وفي بعض الحالات الفردية اضطروا إلى سحبهم بالقوة وحتى استخدام الغاز المسيل للدموع.

وذكرت محافظة باريس أنه تم اعتقال 28 شخص، خلال المظاهرات في العاصمة.

المصدر: نوفوستي