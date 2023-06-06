أردوغان يخطط لطرح تعديل الدستور التركي على البرلمان

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه يعتزم طرح مقترحه لتعديل الدستور على التصويت في البرلمان.

وقال أردوغان في كلمة موجهة إلى الشعب، في أعقاب أول اجتماع للحكومة الجديدة، يوم الثلاثاء: "سنطرح على البرلمان مجددا مقترحنا بشأن إدخال التعديلات على الدستور، الذي تحدثنا عن أهميته قبل الانتخابات".

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وكان أردوغان قد صرح في وقت سابق بأن تركيا بحاجة إلى دستور جديد يضمن تنمية البلاد لاحقا، وأن إعداد التعديلات الدستورية مستمر.

واعتبر أردوغان أن الدستور التركي الحالي الذي تم تبنيه عام 1982 "لا يتجاوب مع تحديات العصر"، على الرغم من إدخال عدد من التعديلات عليه.

المصدر: نوفوستي