"نيويورك تايمز" تنشر صور أقمار صناعية توثق الأضرار التي لحقت بمحطة كاخوفكا الكهرومائية

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" صور أقمار صناعية توثق الأضرار التي لحقت بمحطة كاخوفكا الكهرومائية جراء القصف الأوكراني.

التقطت الصور من قبل شركة Planet Labs الأمريكية اليوم الثلاثاء، وقارنتها بصور التقطت للمحطة في الـ4 من يونيو الجاري.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية تفاصيل دقيقة للسد المنهار، والسرعة التي غمرت فيها المياه السد ومحيطه.

وقصف الجيش الأوكراني الليلة الماضية محطة كاخوفكا الكهرومائية بالصواريخ ودمر الجزء العلوي منها، وتسبب القصف بأضرار كبيرة لصمامات السد ما أسفر عن تدفق شديد غير منظم للمياه، وارتفعت المياه إلى ثمانية أمتار في نهر دنيبر ووصلت إلى 5.3 متر في نهر كورسنك.

ونتيجة لذلك غمرت مياه السد العديد من المدن والقرى المحيطة بمحطة كاخوفكا الكهرومائية، وجار العمل على إجلاء السكان المدنيين من ثلاث مناطق هي نوفاكاخوفكا وغولوبريستان و مدينة أليوشكي.

كما حذر مدير الوكالة الدولية للطاقة النووية من انخفاض مستوى المياه في الخزان الخاص بتبريد أنظمة محطة زابوروجيه للطاقة الذرية بشكل كبير.

These SkySat images capture water spilling over the Nova Kakhovka dam in southern Ukraine. The dam cuts through Ukraine’s Dnipro River, holding back a huge reservoir of water. The dam’s failure poses a humanitarian and ecological catastrophe.



📸 (1): 6/4/2023

📸 (2): 6/6/2023 pic.twitter.com/G9m4F8r93b — Planet (@planet) June 6, 2023

المصدر: نوفوستي