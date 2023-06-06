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حاكم منطقة زابوروجيه: المياه في القنوات ستكون كافية لمدة شهر ونصف

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حاكم منطقة زابوروجيه: المياه في القنوات ستكون كافية لمدة شهر ونصف
Sputnik
محطة كاخوفسكايا الكهرومائية، أرشيف
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أفاد القائم بأعمال حاكم منطقة زابوروجيه يفغيني باليتسكي بأن تدمير جزء من محطة كاخوفسكايا الكهرومائية سيلحق ضررا بالزراعة في المنطقة.

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وقال باليتسكي في بث قناة "روسيا 24"، اليوم الثلاثاء: "بالنسبة للزراعة سيكون هناك بالطبع ضرر، لأن المياه في القنوات ستكون كافية لمدة شهر ونصف الشهر، لكن في المستقبل ستبقى الزراعة بدون مياه. سنمر بالموسم الجاري، لكن في العام القادم آمل بأن يتم حل هذه المشكلة، وسيكون بإمكاننا القول إن منطقتنا الزراعية لن تبقى بدون مياه".

ونفذت القوات الأوكرانية في الليلة الماضية ضربة خطيرة على محطة كاخوفسكايا الكهرومائية أسفرت عن تدمير الصمامات في المحطة، مما أدى إلى حدوث تسرب غير منظم للمياه. ويتم حاليا إجلاء السكان من المناطق الساحلية المنكوبة.

المصدر: نوفوستي

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