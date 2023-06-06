غرق كامل لـ3 تجمعات سكنية بسبب تدمير محطة كاخوفسكايا في قصف أوكراني

أعلن رئيس إدارة مدينة نوفايا كاخوفكا فلاديمير ليونتييف أن المياه غمرت بالكامل 3 تجمعات سكنية في منطقة مدينة نوفايا كاخوفكا بعد تدمير محطة كاخوفسكايا الكهرومائية.

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وقال ليونتييف في بث "القناة الأولى": "المقياس كارثي. في الوقت الراهن غرقت 3 تجمعات سكنية في منطقة مدينة نوفايا كاخوفكا فقط. دمار واسع النطاق، بما في ذلك البنية التحتية".

وأضاف أنه قد تم إجلاء نحو 900 شخص من القرى على ضفاف نهر دنيبر.

ونفذت القوات الأوكرانية في الليلة الماضية ضربة خطيرة على محطة كاخوفسكايا الكهرومائية أسفرت عن تدمير الصمامات في المحطة، مما أدى إلى حدوث تسرب غير منظم للمياه.

المصدر: نوفوستي