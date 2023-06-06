مدرعة "الناتو" تغرق في رومانيا

غرقت إحدى مدرعات "الناتو" لنقل الجنود من طراز Piranha 3 أثناء تدريبات Saber Guardian 23 الأضخم من نوعها والأكثر تعقيدا هذا العام للحلف.

وقد بدأت التدريبات واسعة النطاق متعددة الجنسيات والتي تحمل عنوان Saber Guardian 23 بمشاركة 10 آلاف عسكري من 13 دولة، إضافة إلى 1700 قطعة من المعدات العسكرية، في رومانيا يوم 29 مايو، ومن المفترض أن تنتهي 9 يونيو الجاري.

إقرأ المزيد

وذكرت بوابة Defense Romania أن حادثة التدريبات العسكرية وقعت حينما حاول الجنود عبور فرع نهر بورتشا، ومن غير المعروف حاليا ما إذا كان هذا خطأ من قبل العسكري الذي يقوم بتشغيل المدرعة أما أنها مشكلة فنية في المعدة العسكرية.

وهذا هو أكبر تدريب متعدد الجنسيات وأكثر تدريبات "الناتو" تعقيدا هذا العام، والذي يجري في مناطق التدريب والمنشآت العسكرية في رومانيا.

ويشارك في المناورات عسكريون من الدول التالية: ألبانيا وبلغاريا وفرنسا واليونان وإيطاليا ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود وبولندا والبرتغال ومولدوفا والولايات المتحدة وهولندا.

وتشمل أنشطة التدريب الحركات البرية التكتيكية وتحويل المجاري المائية والتمارين التكتيكية بالرصاص الحي وبدونه، واستخدام المعدات من جميع فئات القوات، والقفز بالمظلات، وكذلك عمليات الإخلاء الطبي ومعالجة الجرحى.

المصدر: نوفوستي