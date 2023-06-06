جمهوري طامح للرئاسة الأمريكية: توسع الناتو سبب النزاع في أوكرانيا

قال فيفيك راماسوامي الراغب في الترشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية، إن انضمام دول جديدة إلى قوام الناتو تسبب باندلاع النزاع الحالي في أوكرانيا.

وأضاف راماسوامي في مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو" أمس الاثنين: "أنا أعلم أنه لا يجوز التحدث بهذا الشكل، لكن هذا الكلام صحيح في الواقع. لقد أصبح توسع الناتو كارثة".

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واقترح راماسوامي، وهو أحد الجمهوريين الراغبين في الترشح عن الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية، أن تحصل روسيا في إطار عملية التسوية في أوكرانيا، على "شبه جزيرة القرم ومعظم أراضي دونباس"، ويجب على الناتو أن يعد بأن كييف لن تنضم إلى الحلف. ويجب على الولايات المتحدة أن تعيد "كل العلاقات الاقتصادية" مع روسيا. وقال: "هذه تنازلات كبيرة".

وشدد على أن هذه التسوية، تشمل أيضا "تجميد خط التماس على غرار الحرب الكورية في اتفاقية هدنة".

ونوه راماسوامي، بأن الناتو "يمكنه ممارسة الإشراف والمراقبة" على الوضع في أوكرانيا. وقال: "لا أعتقد أننا بحاجة إلى وجود قوات حقيقية على أراضي أوكرانيا".

وأوضح أنه يجب التوصل إلى هذا الاتفاق، لتحقيق وقف التقارب بين روسيا والصين. وزعم بأن توثيق العلاقات بين موسكو وبكين، يزيد من احتمال حدوث "غزو الصين لتايوان".

ووفقا لاقتراح راماسوامي، "يجب على روسيا مقابل تنازلات الغرب، أن توقف التدريبات العسكرية المشتركة مع الصين وتسحب الأسلحة النووية من كالينينغراد وبيلاروس، وتتخلى عن فكرة التواجد عسكريا في نصف الكرة الغربي، ولا سيما في كوبا و فنزويلا . وإذا تمكنت الولايات المتحدة من إبرام هذه الصفقة، فستحقق أهدافها بالكامل".

المصدر: تاس