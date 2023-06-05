وفاة ضابط "FBI" سابق جندته المخابرات السوفيتية داخل سجن أمريكي

أعلنت وزارة العدل الأمريكية وفاة المسؤول السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي وعميل المخابرات السوفيتية والروسية روبرت هانسن عن عمر ناهز 79 عاما، في أحد السجون الأمريكية.

ووفقا لبيان الوزارة: "يوم الاثنين 5 يونيو.. تم العثور على السجين روبرت هانسن فاقدا للوعي في سجن الولايات المتحدة في فلورنسا بولاية كولورادو".

يشار إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي أُبلغ بوفاة هانسن، الذي كان يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة بتهمة التجسس وكان في سجن فلورنسا منذ عام 2002.

وتم القبض على روبرت هانسن المسؤول السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي (مواليد 1944) في عام 2001. بتهمة نقل معلومات سرية إلى موسكو لسنوات عديدة، بما في ذلك معلومات حول الاستخبارات الإلكترونية، وكشف أيضا عن عدة عملاء مزدوجين.

وفي عام 2002، حُكم على هانسن بالسجن 15 مؤبدا. قضى فترة في السجن الفيدرالي مع أشد الأنظمة صرامة في الولايات المتحدة بالقرب من مدينة فلورنسا في كولورادو.

المصدر: نوفوستي