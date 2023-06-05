نائب ترامب يقدم أوراق ترشحه لخوض غمار الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة

قدم نائب الرئيس الأمريكي السابق، مايك بينس، اليوم الاثنين، الوثائق اللازمة للترشح لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة في الولايات المتحدة والمزمع عقدها في شهر نوفمبر 2024.

ونشرت المعلومات ذات الصلة اليوم الاثنين عبر الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات الفيدرالية الأمريكية.

ويترشح بينس للانتخابات الرئاسية عن الحزب الجمهوري، وسيسعى للحصول على دعم وترشيح الحزب الجمهوري لخوض غمار الانتخابات.

ومن هنا ستدور حرب بين مرشحي الحزب الجمهوري لنيل دعم أعضاء الحزب، وهؤلاء المرشحون هم مايك بينس، والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس، والسفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هالي، والسيناتور عن ولاية كارولينا الجنوبية تيم سكوت، وسياسيون آخرون.

وبحلول يوم الأربعاء، سيكون هناك 10 مرشحين رئيسيين في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري و4 مرشحين آخرين أيضا، لكن ترامب متقدم بأكثر من 30 نقطة على أقرب منافسيه أي حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس.

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المصدر: تاس