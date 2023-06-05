بيني غانتس يدعم أي عمل عسكري إسرائيلي موجه ضد إيران

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، بيني غانتس، دعمه لأي عمل عسكري ضد إيران لمنع حصولها على القنبلة النووية وكل الخيارات متاحة.

وقال غانتس إن الحكومة الإسرائيلية ستحصل على الدعم الكامل لأي ضربة حازمة باعتبارها عملا مسؤولا لمنع إيران من الحصول على السلاح النووي.

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وأضاف غانتس أن طهران تتحول إلى تهديد عالمي يهدد الاستقرار في الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في كلمة أمام منظمة "أيباك"، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعتبر إيران التهديد الأكبر والرئيسي لأمن إسرائيل.

وقال بلينكن "إذا رفضت إيران طريق الدبلوماسية، فكما كرر الرئيس بايدن بوضوح، تبقى كل الخيارات مطروحة لضمان عدم امتلاكها أسلحة نووية".

ونوه الدبلوماسي الأمريكي إلى أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية.

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية