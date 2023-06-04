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المجلس الوزاري الأمني في إسرائيل يعقد اجتماعا لبحث التدريبات العسكرية "الضربة الساحقة"

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المجلس الوزاري الأمني في إسرائيل يعقد اجتماعا لبحث التدريبات العسكرية
AP
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
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أفادت مراسلة RT يوم الأحد، بأن المجلس الوزاري الأمني في إسرائيل عقد اجتماعا لبحث التدريبات العسكرية "الضربة الساحقة".

وذكرت أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، صرح في بداية الجلسة بأن "الواقع في منطقتنا يتغير بسرعة".

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وأضاف: "نحن لسنا في حالة ركود.. نحن نتكيف مع عقيدتنا القتالية وإمكانياتنا للعمل بما يتماشى مع هذه التغييرات"، مشددا على أن الأهداف لا تتغير.

وأردف قائلا: "نحن ملتزمون بالعمل ضد البرنامج النووي الإيراني، وضد الهجمات الصاروخية على إسرائيل، وضد إمكانية ربط الجبهات، وهو ما نسميه حملة متعددة الجبهات وهذا يتطلب منا أن نقيم إذا كان من الممكن القيام بذلك مسبقا".

وأكد أن هناك العديد من القرارات الرئيسية التي يتعين على مجلس الأمن والحكومة اتخاذها جنبا إلى جنب مع المؤسسة الأمنية والجيش الإسرائيلي وعناصر أمنية أخرى.

واختتم تصريحاته بالقول: "هذا هو الهدف من التمرين (الضربة الساحقة).. نحن على يقين من أنه يمكننا التعامل مع كل تهديد بأنفسنا وأيضا بوسائل أخرى".

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية

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