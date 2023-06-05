مجددا دعم واشنطن لإسرائيل.. بلينكن يؤكد أن كل الخيارات مطروحة لمنع إيران من امتلاك "النووي"

جدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، التأكيد على دعم الولايات المتحدة الراسخ لإسرائيل التي تقدم إليها واشنطن سنويا مساعدات بمليارات الدولارات.

وفي كلمته أمام منظمة "أيباك" يوم الاثنين، أكد أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعتبر إيران هي التهديد الأكبر والرئيسي لأمن إسرائيل.

وصرح الدبلوماسي الأمريكي بأن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية.

وقال بلينكن "إذا رفضت إيران طريق الدبلوماسية، فكما كرر الرئيس بايدن بوضوح، تبقى كل الخيارات مطروحة لضمان عدم امتلاكها أسلحة نووية".

المصدر: وكالات