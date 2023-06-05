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الولايات المتحدة لا تستبعد التصعيد جراء الهجمات الأوكرانية داخل روسيا

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الولايات المتحدة لا تستبعد التصعيد جراء الهجمات الأوكرانية داخل روسيا
Globallookpress Nina LiashonokKeystone Press Agency
صورة أرشيفية
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صرح رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية الجنرال مارك ميلي بأن الجيش الأمريكي لا يستبعد خطر التصعيد في الصراع الأوكراني جراء هجمات كييف داخل الأراضي الروسية.

جاء ذلك في مقابلة له مع CNN يوم الاثنين، ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت الهجمات الأوكرانية داخل الأراضي الروسية يمكن أن تؤدي إلى تصعيد الصراع مع روسيا، حيث أجاب ميلي بأن "مخاطر التصعيد دائما موجودة"، والولايات المتحدة الأمريكية تراقب هذه الأحداث "بحذر شديد".

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وأشار ميلي إلى أن ما يحدث يمثل "تهديدا وجوديا لوجود أوكرانيا في حد ذاته، ويحمل أهمية أكبر لبقية العالم، لأوروبا والولايات المتحدة وبقية العالم".

وتشن أوكرانيا هجمات بالطائرات المسيرة داخل الأراضي الروسية، بعد أن وصلت بعض هذه الطائرات إلى العاصمة الروسية موسكو، واستهدف بعضها الكرملين أوائل مايو الماضي. وقد علق المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في وقت سابق على تلك الهجمات بأنها تؤكد على ضرورة مواصلة روسيا لعمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

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