CNN: أوكرانيا زرعت عناصر تخريبية داخل روسيا تشن هجمات الطائرات المسيرة

أفادت قناة CNN، نقلا عن مصادر على صلة بأجهزة الاستخبارات الأمريكية، بأن أوكرانيا أنشأت شبكة من العملاء والداعمين لها داخل روسيا يستقبلون الطائرات المسيرة ويقومون بأعمال التخريب.

ويعتقد المسؤولون الأمريكيون، وفقا لـ CNN، أن هؤلاء العملاء الموالين لأوكرانيا داخل روسيا هم من نفذوا هجمات الطائرات المسيرة التي استهدفت الكرملين أوائل مايو الماضي، والتي انطلقت من داخل روسيا، بدلا من قطعها الطريق من أوكرانيا إلى موسكو.

إقرأ المزيد

ولا توضح القناة ما إذا كانت الهجمات الأخرى للطائرات المسيرة على مبان سكنية في العاصمة موسكو قد أطلقت هي الأخرى من روسيا وما إذا كانت قد نفذتها العناصر التخريبية الموالية لأوكرانيا، إلا أن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن أوكرانيا زرعت عناصر تخريبية مدربة تدريبا جيدا في هذا النوع من الحروب، حيث قال مسؤولان أمريكيان إنه لا يوجد دليل على أن أيا من الطائرات المسيرة التي هاجمت موسكو كانت صناعة أمريكية.

في الوقت نفسه، لا يمكن للمسؤولين أن يقولوا بشكل قاطع، كيف تمكنت أوكرانيا من وضع الطائرات المسيرة خلف خطوط الجبهة، إلا أن اثنين من المصادر قالا لشبكة CNN إن أوكرانيا أنشأت طرق تهريب جيدة، يمكن استخدامها لإرسال تلك الطائرات، أو إرسالها مجزأة، ويتم تجميعها داخل روسيا.

وأشار أحد المسؤولين في أجهزة الاستخبارات الأمريكية إلى أن الحدود الروسية الأوكرانية شاسعة ومن الصعب للغاية السيطرة عليها، ما يجعلها عرضة للاختراق، وهو ما يستخدمه المهربون الأوكرانيون. ويظن المسؤولون الأمريكيون أن بعض العناصر داخل مجتمع الاستخبارات الأوكرانية متورطة، فيما قال مصدر إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد وضع معايير عامة لما يسمح لأجهزة المخابرات والأمن التابعة له القيام به، إلا أن كل عملية لا تتطلب موافقته.

المصدر: CNN