نفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية بدء الهجوم الأوكراني المضاد، وقالت إنه ليست لديها معلومات عنه.

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جاء ذلك وفق ما نقلته عن الهيئة "رويترز"، فيما قال الممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إن القوات المسلحة الأوكرانية شنت، صباح 4 يونيو، هجوما واسع النطاق في 5 قطاعات من الجبهة في اتجاه جنوب دونيتسك، من أجل محاولة اختراق الدفاعات الأكثر ضعفا من الجبهة من وجهة نظر كييف. وقال كوناشينكوف إن العدو "لم ينجز مهامه ولم ينجح".

وقد تم تغيير توقيت الهجوم الأوكراني المضاد مرارا وتكرارا، فيما ربط المعلقون الروس هذا "التوتر" أولا بحرب المعلومات، والسعي إلى إطلاق إعلانات مستمرة عن هجوم وشيك، بغرض إبقاء روسيا في حالة ترقب. وثانيا، بحقيقة أن الغرب يطالب بنتائج سريعة وانتصارات من جانب سلطات كييف، التي يتعين عليها أن "تبلغه بتقاريرها" باستمرار.

المصدر: نوفوستي