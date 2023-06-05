مواطن ليتواني يحاول تهريب عشرة آلاف رصاصة إلى بيلاروس

أفاد مصدر في المركز الصحفي في هيئة حرس الحدود في بيلاروس بأن مواطنا ليتوانيا حاول تهريب عشرة آلاف رصاصة إلى داخل أراضي الجمهورية.

ووفقا لمعلومات المصدر، وقع الحادث في يوم 2 يونيو، والشخص الضالع فيه شاب يبلغ من العمر 26 عاما، كان متوجها إلى بيلاروس عبر نقطة تفتيش "لوشا" على الحدود البيلاروسية- الليتوانية.

وقال المصدر: "كانت السيارة التي قدم بها الليتواني مجهزة بمخبأين خاصين، وفيهما عثر حرس الحدود البيلاروسي على ذخيرة للأسلحة النارية: 10000 رصاصة ماركة لابوا، بالإضافة إلى 2525 خرطوشة من ماركة لابوا ماغنوم. وتم ضبط مصادرة الذخيرة وإرسالها للفحص".

وذكر المصدر، أن الجهات البيلاروسية المختصة، باشرت بالتحقيق في الحادثة، وشدد على أن محاولات تهريب السلاح والذخيرة عبر الحدود، تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات.

المصدر: نوفوستي