البحرية الأمريكية تعلن تعرض سفينة تجارية لمضايقات من زوارق إيرانية

أعلنت البحرية الأمريكية الاثنين أن بحارتها وعناصر من البحرية الملكية البريطانية ساعدوا سفينة في مضيق هرمز بعدما تعرضت لمضايقات من زوارق هجومية سريعة تابعة للحرس الثوري الإيراني.

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وأضافت البحرية في بيان، أن ثلاث زوارق سريعة - على متنها جنود مسلحون - اقتربت بشدة من السفينة التجارية المجهولة يوم الأحد.

وعرضت البحرية صورا بالأبيض والأسود قالت إن طائرة من طراز "بوينغ بي -8 بوسيدون" التقطتها وتظهر اقتراب 3 زوارق هجومية سريعة من السفينة التجارية.

أ ب

أ ب

وردت المدمرة "يو إس إس ماكفول" التابعة للبحرية الأمريكية وفرقاطة البحرية الملكية "إتش إم إس لانكستر" على الحادث، وأطلقت الفرقاطة لانكستر مروحية إلى هناك.

ولفت بيان البحرية الأمريكية إلى أن "حدة الموقف تراجعت بعد ساعة تقريبا عندما أكدت السفينة التجارية مغادرة الزوارق الهجومية السريعة للمكان"، مضيفا أن "السفينة التجارية واصلت عبور مضيق هرمز دون وقوع مزيد من الحوادث".

ولم يصدر أي تعليق من طهران حتى الآن على الحادث.

المصدر: أ ب