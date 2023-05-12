الأسطول الخامس الأمريكي: سنعزز الحضور في مضيق هرمز ردا على أعمال إيران

أعلن الأسطول الخامس الأمريكي أنه يعمل مع الشركاء والحلفاء في المنطقة على تعزيز الحضور في مضيق هرمز ردا على أعمال إيران "غير المبررة" بالتحرش بالسفن.

وقال الأسطول الخامس في بيان له، يوم الجمعة، إنه "يعمل مع الحلفاء والشركاء في المنطقة على زيادة تداول السفن والطائرات التي تنفذ الدوريات في مضيق هرمز وحوله في أعقاب استيلاء إيران غير الشرعي على سفن تجارية في الفترة الأخيرة".

U.S. 5th Fleet is working with allies & partners to increase the rotation of ships & aircraft patrolling the Strait of Hormuz following Iran’s recent unlawful seizures. This effort is to deter threats to regional shipping & reassure mariners.



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وأضاف أن تعزيز الحضور في المنطقة "يدعم الجهود الدولية لردع المخاطر على الملاحة التجارية".

وقال الأميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية والأسطول الخامس، إن "استيلاء إيران غير المبرر وغير المسؤول وغير الشرعي على سفن تجارية والتحرش بها، يجب أن يتوقف".

وأضاف أن "الأسطول الخامس الأمريكي وشركاءنا ملتزمون بحماية حقوق الملاحة في هذه المياه المهمة".

واتهمت الولايات المتحدة إيران بالاعتداء على 15 سفينة تجارية في المنطقة خلال السنتين الأخيرتين.

المصدر: RT