مصدر: القوات الأوكرانية تطلق أكثر من 30 قذيفة على أراضي جمهورية دونيتسك خلال ساعات الصباح الأولى فقط

أفادت بعثة جمهورية دونيتسك في المركز المشترك للإشراف وتنسيق المسائل المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية بأن القوات الأوكرانية أطلقت صباح اليوم الاثنين 33 قذيفة على مدن الجمهورية.

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وجاء في بيان صدر عن البعثة: "تم تسجيل قصف من الجانب الأوكراني في الاتجاهات التالية: الساعة 03:00 – على التجمع السكني ماكسيميليانوفكا – مدينة دونيتسك (منطقة بيتروفسكي)، حيث تم إطلاق 5 قذائف من عيار 155 ملم".

وأضاف البيان أنه تم أيضا في الساعة 08:00 صباح اليوم إطلاق 5 قذائف من عيار 155 ملم على منطقة كويبيشيفسكي بمدينة دونيتسك.

كما قصفت القوات الأوكرانية مدينة غورلوفكا مرتين: وفي الساعة 07:50 تم إطلاق 6 قذائف من عيار 155 ملم، وفي الساعة 08:05 تم إطلاق 7 قذائف من عيار 155 ملم عليها.

أما مدينة ماكييفكا فتعرضت للقصف في الساعة 08:00 صباح اليوم عندما تم إطلاق 5 قذائف من عيار 155 ملم عليها، وفي الساعة 08:20 أطلقت القوات الأوكرانية 5 قذائف أخرى من عيار 155 على المدينة.

وتستخدم مدفعية من عيار 155 ملم من قبل دول حلف الناتو. وزودت الولايات المتحدة أوكرانيا بمدافع هاوتزر "M777" طويلة المدى من عيار 155 ملم والتي تستخدمها القوات الأوكرانية بنشاط لقصف مدن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. كما تم تزويد أوكرانيا بمدافع "PzH 2000" الألمانية ذاتية الدفع ومدافع "Krab" البولندية ذاتية الدفع ومدافع "CAESAR" الفرنسية ذاتية الدفع. وتستخدم كلها القذائف من عيار 155 ملم.

المصدر: نوفوستي