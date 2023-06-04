مجلس الأمن الأرمني: عضوية البلاد في منظمة معاهدة الأمن الجماعي تخلق لنا مشاكل معينة

صرح أمين مجلس الأمن الأرمني، أرمين غريغوريان، بأن عضوية البلاد في منظمة معاهدة الأمن الجماعي تخلق "مشاكل معينة" لها، لكنها لا تحد من التعاون مع الدول الأخرى.

ووفقا لغريغوريان، فيما يتعلق بفوائد منظمة معاهدة الأمن الجماعي لأرمينيا، من "الصعب" العثور على أي مثال للمساعدة اعتبارا من عام 2020. وأضاف في الوقت نفسه أن العمل على تعزيز التعاون سيستمر.

وقال: "نحن نعمل بشكل مكثف مع شركائنا الغربيين لتعزيز تعاوننا الأمني".

وفي وقت سابق، صرح نائب وزير خارجية أرمينيا مناتساكان سافاريان، أنه في سبتمبر من العام الماضي، أثناء مناقشة إمكانية الانسحاب من منظمة معاهدة الأمن الجماعي، قرر مجلس الأمن في البلاد عدم مغادرة المنظمة.

كما أشار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إلى أهمية مشاركة أرمينيا في الأحداث المشتركة في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

المصدر: RT