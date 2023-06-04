وقال القائم بأعمال حاكم منطقة خيرسون، فولوديمير سالدو، إن سلطات كييف تعيش "حالة من الهستيريا العسكرية السياسية"..

ونقلت وكالة ريا نوفوستي عن سالدو قوله: "لقد دخل العدو في حالة من الهستيريا العسكرية والسياسية، إذ أنه يتحرك في الأرجاء، ولا يدخر وسعا للقيام بكل الحيل الممكنة".

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وأضاف أن القوات المسلحة الروسية يجب أن تكون مستعدة لصد الهجمات الجوية، والاستفزازات البرية الممكنة، أما المدنيون فعليهم العمل بنظام الدفاع المدني.

في وقت سابق، قال أوليج سوسكين، المستشار السابق لليونيد كوتشما، إن جبهة داخلية يتم تشكيلها في أوكرانيا ضد الرئيس فلاديمير زيلينسكي بسبب عدم كفاءة حكومته.

وأكد أن الاستياء من زيلينسكي يتزايد في البلاد بسبب إخفاقات القوات المسلحة الأوكرانية.

برأيه: يمكن توقع موقف خصومة مع الرئيس من جانب رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو في إطار الصراع على السلطة.

المصدر: RT