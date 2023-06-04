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رغم نفي واشنطن.. الصين تحذر من تحالفات تشبه الناتو في آسيا

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رغم نفي واشنطن.. الصين تحذر من تحالفات تشبه الناتو في آسيا
Globallookpress
وزير الدفاع الصيني مشاركا في حوار شانغريلا
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حذر وزير الدفاع الصيني لي شانغفو اليوم الأحد، من إقامة تحالفات عسكرية "شبيهة بحلف شمال الأطلسي" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، قائلا إنها ستغرق المنطقة في "زوبعة" من الصراعات.

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وخلال مؤتمر حول الأمن ينظم في إطار حوار شانغريلا في سنغافورة، حذر لي من أن "المحاولات الهادفة إلى تعزيز تحالفات شبيهة بحلف شمال الأطلسي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي وسيلة لاختطاف دول المنطقة وتضخيم الصراعات والمواجهات، الأمر الذي لن يؤدي سوى إلى إغراق منطقة آسيا والمحيط الهادئ في زوبعة من النزاعات والصراعات".

ونفى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بوقت سابق محاولة الولايات المتحدة  تشكيل أي هيكل أمني غربي جديد، على غرار حلف الناتو، في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، لكنه أكد أن بلاده تعتزم زيادة التنسيق والتخطيط العسكري والتدريب القتالي مع حلفائها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وكان وزير الدفاع الصيني رفض لقاء نظيره الأمريكي في سنغافورة.

المصدر: أ ف ب

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