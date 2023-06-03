ولاية يوتا الأمريكية تحظر الكتاب المقدس من المدارس بسبب "المحتوى العنيف"

صادرت الدائرة التعليمية في ولاية يوتا الأمريكية الكتاب المقدس المسيحي من مكتبات المدارس الابتدائية والثانوية، بسبب "المحتوى العنيف" للكتاب.

ووفقا لشبكة "بي بي سي"، تأتي هذه الخطوة بعد شكوى أحد الوالدين من أن الكتاب المقدس نسخة "الملك جيمس"، يحتوي على مواد غير مناسبة للأطفال.

وبحسب الشبكة، تمت مراجعة الكتاب المقدس "للملك جيمس" بسبب قانون صدر العام الماضي يحظر الكتب الإباحية والفاحشة في المدارس. وفقا لحكم المقاطعة، فإن محتوى الكتاب لا ينتهك قانون 2022، ولكنه يتضمن "الابتذال أو العنف غير المناسب لطلاب المدارس الابتدائية".

ويشير المقال، إلى أن ولاية يوتا، ليست أول من أزال الكتاب المقدس من مكتبات المدارس. إذ سبق وحدث هذا من قبل في الدائرة التعليمية بمدارس تكساس.

وفي وقت سابق، تمكن المؤرخون من الأكاديمية النمساوية للعلوم، باستخدام الضوء فوق البنفسجي، من العثور على فصل غير معروف سابقا من الكتاب المقدس، والذي كان مخفيا تحت قسم آخر من النص منذ أكثر من 1500 عام.

المصدر: غازيتا.رو