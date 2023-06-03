رئيسي: لا معادلة في المنطقة دون مشاركتنا والقوة لا تكمن في "العسكري والنووي"

أكد الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي أنه لن تتشكل معادلة في المنطقة دون لعب طهران دورا رئيسيا فيها، وقال: "سنقف بوجه من يواجهنا إذ تحولت المقاومة لمفردة سياسية بارزة في العالم".

وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في كلمة له من مرقد الإمام الخميني في ذكرى وفاته: "لن تتشكل أي معادلة في المنطقة دون أن تلعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية دورا رئيسيا فيها، وسنقف بوجه كل من يواجهنا".

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وأضاف رئيسي: "لقد تحوّلت المقاومة إلى مفردة سياسية بارزة على صعيد العالم وسرّ ذلك هو عدم الاستسلام أمام العدو". مبينا أن "استراتيجيتنا هي بناء البلد بطريقة ثورية وسريعة ودون توقف والعمل ليل نهار وهكذا نرد على العقوبات المفروضة علينا".

وأردف قائلا: "هكذا علّمنا القائد خامنئي وهكذا علّمنا الإمام الخميني .. سنحبط الحرب التركيبية التي يشنّها الأعداء ضدّنا. سنُفشل الحرب الإعلامية التي تُخاض ضد الجمهورية الإسلامية".

وفي سياق متصل، أكد رئيسي فخر بلاده بصناعتها العسكرية والنووية، مشيرا إلى أن "القوة لا تكمن في هذه الصناعات بل في نمو الاقتصاد وكذلك الإنتاج وحضور الشعب على الساحة أيضا مولّد للقوة".

واختتم قائلا: "رسالتنا الانسجام والوحدة والتلاحم بين أبناء الشعب لا يحق لأحد أن يطرد الآخر لاختلاف توجهاته السياسية أو الدينية".

المصدر: RT