شهيرة على "تيك توك".. تفاعل كبير في إسرائيل مع فيديوهات المجندة التي لقيت مصرعها على الحدود مع مصر

يستمر التفاعل الكبير على مواقع التواصل مع حادث مقتل 3 جنود إسرائيليين على الحدود المصرية بنيران عنصر أمن مصري، حيث تم تداول صور وفيديوهات المجندة التي لقيت مصرعها في إطلاق النار.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن المجندة التي قتلت على الحدود المصرية في الحادث الذي أحدث ضجة ولا يزال يلفه الغموض، تدعى ليا بن نون، وتبلغ من العمر 19 عاما.

وأشاروا إلى أنها من مشاهير الجيش على "تيك توك"، حيث دأبت على نشر مقاطع فيديو توثق حياتها الخاصة وحتى فيديوهات من داخل القاعدة العسكرية.

وتم تداول عدة صور ومقاطع فيديو أخرى للمجندة الإسرائيلية من مناسبات مختلفة، وظهرت في بعضها وهي ترقص بملابس مثيرة رفقة أصدقائها.

وفي نفس تاريخ اليوم من السنة الماضية 3 يونيو 2022، نشرت ليا مقطع فيديو وثقت فيه ملابس اقنتها في ذلك اليوم.

ونشرت عدة وسائل إعلام وناشطون آخر مقطع ظهرت فيه ليا بن نون.

ويتابع الجندية ليا بن نون التي لقيت مصرها صباح السبت، أكثر من 5000 شخص على "تيك توك".

وفي وقت سابق كشفت وسائل إعلام إسرائيلية هوية الجنود الذين قتلوا في هجوم بالنيران على نقطة عسكرية على حدود مصر، حيث قالت إنهم الرقيب أوهاد دهان 20 سنة، والرقيبة ليا بن نون 19 سنة من ريشون لتسيون، والمجند أوري يتسحاك إيلوز، من سكان صفد.

واعترف الجيش الإسرائيلي السبت، بمقتل 3 جنود عند الحدود المصرية، فيما أكد تحييد "مخرب"، قال الإعلام العبري إنه شرطي مصري.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، مقتل 3 جنود في جيش الدفاع نتيجة إطلاق نار خلال حادث أمني على الحدود مع مصر وقع صباح السبت.

وأضاف أدرعي أن الحادث الأمني وقع في منطقة اللواء الإقليمي فاران.

من جهته، أعلن الجيش المصري يوم السبت مقتل مجند عند الحدود المصرية الإسرائيلية.

المصدر: RT