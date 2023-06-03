ألمانيا تطالب الصين بالكف عن توظيف طيارين سابقين خدموا في سلاح الجو الألماني

طلبت ألمانيا السبت من الصين التوقف عن الاستعانة بطيارين ألمان سابقين لتدريب قواتها الجوية، خشية أن يكشفوا أسرار حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال وزير الدفاع بوريس بيستوريوس للصحافيين "لقد طرحت مسألة الطيارين العسكريين الألمان الذين تم تجنيدهم على ما يبدو لتدريب طيارين (صينيين)".

وأضاف الوزير عقب اجتماعه مع نظيره الصيني لي شانغفو على هامش مؤتمر الدفاع والأمن في سنغافورة، "أشرت بوضوح إلى أنني أتوقع أن تتوقف هذه الممارسة على الفور، وأخبرته أنه على الأرجح لن يكون راضيا إذا فعلنا الشيء نفسه".

وجاء في بيان الوزارة المتضمن لتعليقات الوزير أمام الصحافة: أن وزير الدفاع الصيني "لم ينف الأمر لكنه قلل من أهميته".

وذكرت أسبوعية "دير شبيغل" الألمانية والقناة التلفزيونية العامة "ZDF" الجمعة أن الصين قامت في السنوات الأخيرة بتوظيف العديد من طياري القوات الجوية الألمانية السابقين لتدريب طياريها.

وقالت وسائل الإعلام إن رواتبهم دفعت على ما يبدو عبر شركات وهمية في سيشل.

وتخشى برلين أن يكشف الطيارون للصينيين الأسرار المتعلقة بالأساليب والتكتيكات التي يستخدمها حلف الناتو.

وقالت قناة ZDF إن وزارة الدفاع تعتزم إجراء تحقيق.

ظهرت حالات مماثلة في بريطانيا والولايات المتحدة في السنوات الأخيرة في وقت تصاعد فيه التوتر بين الصين وتايوان المجاورة.

المصدر: AFP