إعلام إسرائيلي: مقتل جندي مصري أطلق النار على القوات الإسرائيلية قرب الحدود مع مصر

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم السبت بمقتل جندي مصري أطلق النار على القوات الإسرائيلية قرب الحدود مع مصر.

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يأتي ذلك، عقب الحديث عن مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة اثنين آخرين عن الحدود مع مصر، في حادثة أمنية خطيرة كما وصفها الإعلام العبري.

وقال الموقع إنه "قبل ساعات من وقوع الحادث على الحدود المصرية، وقعت عملية تهريب مخدرات بنفس المنطقة تقدر قيمتها بمبلغ مليون ونصف شيكل، تضمنت العملية إطلاق نار لإحباط تهريب المخدرات".

من جهة أخرى، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم السبت عن مصادر مصرية قولها إن الطيران الإسرائيلي قصف مواقع في سيناء المصرية.

وبينما لم يصدر أي تعلق رسمي من الجانب المصري حتى اللحظة، قال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، إنه "وقع صباح اليوم حدث أمني في منطقة لواء فاران الإقليمي أسفر عن وقوع إصابتين. جيش الدفاع يقوم بالتحقيق في ملابسات الحادث وسيطلع عن تفاصيله لاحقا".

المصدر: وكالات