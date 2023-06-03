لافروف: الغرب ينوي بث الخلاف بين موسكو ومينسك

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في تحيته للمشاركين في جلسة منتدى المؤرخين الروسي- البيلاروسي، إن الغرب ينوي بث الخلاف بين موسكو ومينسك لمنع تعزيز دولة الاتحاد.

وأضاف لافروف في تحيته التي تلتها أمام المشاركين اليوم السبت ناديجدا بارينوفا مديرة قسم الوثائق والتاريخ بالخارجية الروسية: "الغرب الجماعي لا يتخلى عن محاولات التزييف الوقح للتاريخ، وتجري إعادة كتابة الكتب المدرسية، وتشويه الحقائق، ويتم هدم النصب التذكارية والتماثيل. الهدف واضح - زرع العداء بين الأعراق والطوائف، والتحريض على الشوفينية اللغوية والتشاجر بين شعوبنا الشقيقة على أمل منع زيادة تعزيز دولة الاتحاد".

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وشدد الوزير الروسي على أنه لا يمكن مقاومة مثل هذه المحاولات إلا من خلال "إعادة تكوين صورة موضوعية للماضي".

وقال: "في المستقبل سيكون من الممكن التفكير في التحضير من خلال الجهود المشتركة لدراسة عن تاريخ دولة الاتحاد، خاصة وأنه توجد خبرة متراكمة للعمل في هذا المجال".

المصدر: تاس