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السفير الأمريكي الذي أثار استياء أردوغان سيحضر حفل التنصيب

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السفير الأمريكي الذي أثار استياء أردوغان سيحضر حفل التنصيب
AFP
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أفاد موقع Haberler.com، بأن جيف فليك السفير الأمريكي في أنقرة سيمثل بلاده في حفل تنصيب رئيس تركيا رجب طيب أردوغان، رغم أن الأخير كان قد عبر عن استيائه من تصرفات السفير.

وأضاف الموقع: "سفير الولايات المتحدة في أنقرة جيف فليك سيمثل بلاده في حفل تنصيب رئيس تركيا".

وذكر الموقع أن الرئيس أردوغان، كان قد "أغلق أبوابه" أمام السفير خلال الحملة الانتخابية، ورفض التعاون اللاحق معه.

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في أبريل الماضي، نوه أردوغان بأنه رفض إجراء مزيد من الاتصالات مع السفير الأمريكي بعد أن التقى الأخير بمنافسه الانتخابي مرشح المعارضة الموحد كمال كيليشدار أوغلو. وقال أردوغان معلقا على زيارة السفير لكيليشدار أوغلو:" فكر قليلا برأسك. أنت سفير. محاورك هنا هو الرئيس. ستعرف مكانك".

ويشار إلى أن أردوغان فاز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو، بعد حصولة على أكثر من 52% من الأصوات، في حين نال منافسه كيليشدار أوغلو على 47.82٪.

سيقام حفل تنصيب الرئيس التركي المعاد انتخابه اليوم السبت في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، ومن المتوقع أن يحضره العشرات من رؤساء الدول والحكومات، فضلا عن ممثلي المنظمات الدولية. وسيمثل روسيا في الحفل رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين.

المصدر: نوفوستي

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