اعتبر وزير الدفاع البريطاني بن والاس أن "التصرفات الروسية في أوكرانيا كانت سببا لتوسيع حلف الناتو، في تطور سعت موسكو أصلا لتجنبه".

وقال والاس خلال مشاركته في مؤتمر "حوار شانغريلا" الأمني ​​المنعقد في سنغافورة اليوم السبت، إن العملية العسكرية الخاصة لروسيا، والتي كانت تهدف إلى منع توسع حلف "الناتو"، أجبرت الغرب "على إعادة التفكير في بنية الأمن الأوروبي الأطلسي ودفعت مزيدا من الدول لضمان الأمن الجماعي تحت مظلة الناتو".

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مع ذلك، أشار والاس إلى أن نظام القانون الدولي الحالي قد تم إنشاؤه بمشاركة موسكو، وقال: "النظام الذي يتضمن ميثاق الأمم المتحدة هو النظام الذي أنشأناه، بما في ذلك بالتعاون مع روسيا، بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. هذا هو النظام الذي قاتلنا جميعا من أجله".

في وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن السياسة التوسعية التي تنتهجها دول "الناتو"، تعكس نفس النوايا التي اعتمدت عليها سياسة ألمانيا النازية في حينها، وأن الولايات المتحدة دمرت البنية الأمنية الأوروبية بشكل متعمد، مع إيلاء اهتمام خاص لخلق تهديدات غير مقبولة لروسيا.

المصدر: "نوفوستي"