سكرتير مجلس الأمن الأوكراني: الناطقون بالروسية ليس لهم مكان في البلاد

قال أليكسي دانيلوف، سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، إن الناطقين بالروسية ليس لهم مكان في البلاد.

وكتب دانيلوف على "تويتر" ردا على رفض نائب البرلمان الأوكراني مكسيم بوزانسكي الحديث باللغة الأوكرانية على هواء إحدى القنوات التلفزيونية:

وجاء في الرسالة: "غير المعاقبين... الذين يعتقدون أن لديهم الحق في التحدث بالروسية على الهواء الأوكراني، ليس لهم مكان ليس فقط في التلفزيون، ولكن أيضا في السياسة، وفي أوكرانيا".

وفي وقت سابق، دعا تاراس كريمين، مفوض حماية اللغة الأوكرانية، البرلمان الأوكراني إلى إزالة اللغة الروسية من جوازات السفر القديمة.

وأفيد أيضا بأن سلطات مدينة لفوف أعادت تسمية شارع الكاتب ليف تولستوي.

المصدر: نوفوستي