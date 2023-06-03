الولايات المتحدة تدعو صربيا لسحب القوات من حدود كوسوفو

دعت الولايات المتحدة صربيا إلى سحب قواتها من الحدود الإدارية لإقليم كوسوفو، وخفض مستوى جاهزيتها.

وجاء في بيان للبيت الأبيض، يوم الجمعة، أن نائب مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جون فاينر، أعرب في اتصال هاتفي مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش عن قلقه إزاء الوضع في كوسوفو، داعيا جميع الأطراف لاتخاذ الخطوات من أجل وقف التصعيد.

وأكد البيان أن المسؤول الأمريكي "دعا الحكومة الصربية إلى سحب القوات المسلحة التي تم نشرها بالقرب من الحدود، وخفض مستوى جاهزيتها وكذلك أن تدعو الحكومة المحتجين للحفاظ على السلام في شمال كوسوفو".

وأشار البيت الأبيض إلى أن واشنطن تتوقع من الطرفين استئناف الحوار برعاية الاتحاد الأوروبي حتى التنفيذ الكامل للاتفاقات حول تطبيع العلاقات التي تم التوصل إليها في وقت سابق من هذا العام.

يذكر أن الرئيس الصربي أعلن وضع قواته المسلحة في حالة تأهب ونشرها على حدود إقليم كوسوفو على خلفية التوترات بين السلطات الانفصالية الألبانية للإقليم والسكان الصرب في شمال كوسوفو.

المصدر: نوفوستي