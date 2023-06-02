فوتشيتش: أتوقع مناقشة وضع كوسوفو مع ممثلي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأسبوع المقبل

قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، إنه يتوقع زيارة من الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي للحوار بين بلغراد وبريشتينا، والممثل الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية الأسبوع المقبل بشأن كوسوفو.

وأوضح فوتشيتش، إنه يتوقع زيارة من الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي للحوار بين بلغراد وبريشتينا، ميروسلاف لاجاك، والممثل الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية غابرييل إسكوبار، يوم الاثنين والثلاثاء، لمناقشة الوضع في كوسوفو.

وقال: "سيصل لاجاك، وإسكوبار يوم الاثنين والثلاثاء، بعد التحدث إليهما، سألتقي يوم الثلاثاء بصرب كوسوفو".

وأضاف فوتشيتش أنه يواصل الحوار مع ممثلي الغرب في إطار قمة "المجموعة السياسية الأوروبية" في تشيسيناو، وأجرى محادثات مع 38 من القادة الأوروبيين.

وأشار فوتشيتش، في وقت سابق، إنه من أجل تحقيق المصالحة بين الصرب والألبان، يجب على بريشتينا، سحب القوات من شمال المنطقة واستدعاء رؤساء بلديات المدن، في حين تكون بلغراد مستعدة للحوار.

كما أوضح فوتشيتش أن سلطات كوسوفو رفضت التفاوض مع الوفد الصربي بشأن الوضع في المنطقة في إطار قمة "المجموعة السياسية الأوروبية" التي عقدت في تشيسيناو.

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المصدر: RT