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روسيا تحث الولايات المتحدة على تخفيف التوترات مع بيونغ يانغ

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روسيا تحث الولايات المتحدة على تخفيف التوترات مع بيونغ يانغ
Sputnik
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قالت نائبة المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة آنا إيفستينييفا، إن روسيا تدعو الولايات المتحدة إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتقليل التوترات مع كوريا الشمالية، واستئناف الحوار مع بيونغ يانغ.

ودعت بعثة روسيا لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إلى اتخاذ خطوات لتقليل التوترات مع كوريا الشمالية.

وقالت إيفستينييفا: "لسنا متأكدين من أن واشنطن مستعدة حقا لإجراء مناقشات بناءة مع بيونغ يانغ، يتضح هذا ليس فقط من خلال تاريخ الدبلوماسية الأمريكية في العقود الأخيرة، ولكن أيضا من خلال الإجراءات العملية للولايات المتحدة".

وأضافت: "نحث واشنطن، بدلا من محاولة نقل المسؤولية إلى دول أخرى، على اتخاذ خطوات ملموسة للحد من التوترات واستئناف الحوار".

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المصدر: نوفوستي 

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