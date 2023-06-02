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كييف: لا نعتزم فتح باب التفاوض مع روسيا

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كييف: لا نعتزم فتح باب التفاوض مع روسيا
Globallookpress Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency
سكرتير مجلس الأمن والدفاع الوطني الأوكراني أليكسي دانيلوف
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أعلن سكرتير مجلس الأمن والدفاع الوطني الأوكراني أليكسي دانيلوف أن أوكرانيا لا تعتزم فتح باب التفاوض مع روسيا.

وقال دانيلوف في حديث لقناة "رادا"، يوم الجمعة: "نحن لا نعتزم فتحه، وهو مغلق بشكل قوي. وتعرفون أن هناك قرارا لمجلس الأمن والدفاع الوطني بهذا الصدد، بأننا لا نعتزم إجراء أي مفاوضات مع بوتين".

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وتعليقا على مواقف الدول الأخرى بشأن المفاوضات، قال دانيلوف إن تلك الدول "تدافع عن مصالحها"، وتقوم بخطوات معينة "خاصة بالاستهلاك المحلي".

يذكر أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وقع في وقت سابق مرسوما حول عدم جواز إجراء أي مفاوضات مع روسيا ما دام فلاديمير بوتين رئيسا لها.

المصدر: نوفوستي

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