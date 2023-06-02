الصين تكشف نتائج حوارها مع أطراف الأزمة الأوكرانية

صرح المبعوث الصيني الخاص لشؤون أوراسيا لي هوي بأن روسيا وأوكرانيا ودول الاتحاد الأوروبي أعربوا جميعا عن رغبتهم في التسوية السلمية للأزمة الأوكرانية.

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جاء ذلك في تصريحات للمبعوث الصيني أمام الجمعية الصينية للدبلوماسية العامة، حيث تابع: "إن أول ما شعرت به بوضوح هو التقييم الإيجابي من قبل جميع الأطراف المعنية لجهود الجانب الصيني، فيما يأمل الجميع في تسوية سلمية للأزمة".

وأوضح لي هوي أن روسيا وأوكرانيا وكذلك الاتحاد الأوروبي يدعمون موقف الصين الذي يسعى إلى حل النزاع بالوسائل السياسية، وأضاف: "إنهم جميعا مستعدون للتعاون الوثيق والحفاظ على الحوار مع الصين".

وقد زار لي هوي أوكرانيا وبولندا وفرنسا وألمانيا ومقر الاتحاد الأوروبي وروسيا في الفترة ما بين 15-26 مايو الماضي، والتقى خلال هذه الرحلة بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وعدد من دبلوماسيي هذه الدول، من بينهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وأكد أن الهدف الرئيسي هو مناقشة الصراع الأوكراني.

المصدر: تاس