سوليفان يبحث مع نظيره الإسرائيلي الملف النووي الإيراني

التقى مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، نظيره الإسرائيلي، تساحي هنجبي، وناقشا سبل منع إيران من امتلاك سلاح نووي.

ووفقا لبيان لـ"البيت الأبيض"، فقد ناقش الجانبان "سبل تعزيز التعاون لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي وسبل مواجهة التهديدات التي تشكلها إيران ووكلائها، وذلك متابعة لاجتماع المجموعة الاستشارية الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل في مارس".

وأعاد سوليفان التأكيد على هدف الإدارة الأمريكية المتمثل بتعزيز أمن إسرائيل وتكاملها الإقليمي في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.

وشدد على "ضرورة اتخاذ خطوات إضافية لتحسين حياة الفلسطينيين، لتحقيق المزيد من السلام والازدهار والتكامل في المنطقة".

وتطرق سوليفان إلى "القلق الأمريكي الإسرائيلي المشترك إزاء علاقة روسيا العسكرية المتزايدة مع إيران وأهمية دعم أوكرانيا في دفاعها عن أراضيها ومواطنيها، بما في ذلك من الطائرات المسيرة الإيرانية".

المصدر: البيت الأبيض