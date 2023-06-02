في أوكرانيا.. تطبيق أمريكي يسمح بالتخلص من المتعاطفين مع روسيا بـ "لمسة زر"

قال الصحفي الأمريكي كلايتون موريس، إن الولايات المتحدة اختبرت تطبيقا في أوكرانيا، يمكن بمساعدته للسكان الوشاية بجيرانهم المتعاطفين مع روسيا بهدف التخلص منهم.

وأضاف الصحفي على الهواء في برنامج Redacted News Show " Diia، تطبيق سوبر، وهو بالطبع جزء من برنامج Google و Visa وترعاه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وكذلك أموالكم الضريبية، وهو مخصص لمراقبة جميع الأوكرانيين وبياناتهم المصرفية، وبواسطته يمكنهم حتى الإبلاغ عن جيرانهم إذا اعتقدوا أنهم يتعاطفون مع روسيا".

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ووفقا له، يسمح هذا التطبيق "بالتخلص بلمسة زر من أي شخص"، ووصف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي التطبيق بأنه "نبضات قلب أوكرانيا".

من جانبها زعمت سامانثا باور رئيسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، بأن أوكرانيا تستطيع بمساعدة هذا التطبيق، مكافحة الفساد لأنه بمساعدة منه يتم تحويل الأموال التي يرسلها الغرب إلى كييف، مباشرة إلى حسابات موظفي الدولة.

لكن الصحفي موريس شكك في تصريح رئيسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، واصفا هذا المشروع بأنه وسيلة لغسيل الأموال، وذكر أن الولايات المتحدة منحت الحكومة الأوكرانية 50 مليون دولار لتمويل هذا المشروع. وأعرب الصحفي كذلك، عن قلقه بشأن الانتشار اللاحق لهذا التطبيق، لأن USAID أفادت بأنه سيتم توزيع التطبيق في بعض البلدان الإفريقية، بعد اختباره الناجح في أوكرانيا.

ويشار إلى أن Diia، هو تطبيق للهواتف المحمولة وموقع ويب يسمح لمواطني أوكرانيا بتحويل تداول وثائقهم إلى تنسيق إلكتروني وتلقي شهادات مختلفة عبر الإنترنت.

المصدر: نوفوستي