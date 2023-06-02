سفارة روسيا: تدابير واشنطن في سياق معاهدة ستارت لن تؤثر على موقف موسكو

قالت سفارة روسيا في واشنطن، إن التدابير الأمريكية المضادة في سياق معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية والهجومية (ستارت)، لن تؤثر على موقف روسيا.

وحثت السفارة الروسية، سلطات الولايات المتحدة، على التخلي عن مسارها العدواني تجاه روسيا.

وأضافت السفارة في بيانها: "لقد أخذنا بالاعتبار الإجراءات المضادة التي أعلنتها الولايات المتحدة في سياق معاهدة ستارت. لكن هذه التدابير الأمريكية لن تؤثر على الموقف الروسي. هناك طريقة واحدة فقط لتجديد المعاهدة، وهي معروفة جيدا للجانب الأمريكي. يجب على واشنطن التخلي عن مسارها العدائي تجاه بلادنا والتخلي عن تصميمها على إلحاق هزيمة استراتيجية بالدولة الروسية".

كما أشارت السفارة إلى أن الاتهامات الموجهة لروسيا من قبل وزارة الخارجية الأمريكية بانتهاك المعاهدة "لا علاقة لها بالأسباب الحقيقية للأزمة حول معاهدة ستارت".

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في وقت سابق، أعلنت الخارجية الأمريكية، عن تدابير جوابية على تعليق مشاركة روسيا في معاهدة ستارت الجديدة.

واعتبارا من 1 يونيو، توقفت واشنطن عن إرسال معلومات إلى الجانب الروسي حول حالة وموقع أسلحتها الاستراتيجية التي تغطيها المعاهدة، وكذلك تم إلغاء التأشيرات الأمريكية الممنوحة للخبراء الروس المشاركين بعمليات التفتيش بموجب معاهدة ستارت، وشددت الخارجية الأمريكية على أنها لا تنوي إصدار تأشيرات جديدة.

وستتوقف الولايات المتحدة عن تزويد روسيا بالمعلومات المتعلقة بمنصات إطلاق الصواريخ الأمريكية الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات.

المصدر: نوفوستي