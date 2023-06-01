شركة "آبل" تنفي استخدام أجهزتها لأغراض التجسس

ذكرت شركة "آبل" أنها لا تستخدم أجهزتها لأغراض تجسسية، ونفت ما أعلنت عنه هيئة الأمن الفيدرالي الروسية، حول استخدام أجهزة "آبل" للتجسس على المستخدمين الروس لصالح وكالات أمريكية.

كما ذكرت وكالة رويترز: "لم تدخل الشركة أبدا في شراكة مع أي حكومة لتثبيت مصائد برمجيات في أي منتج من منتجات آبل ولن تفعل ذلك أبدا".

وأعلنت هيئة الأمن الفيدرالي الروسية في بيان لها، في وقت سابق، أنها كشفت عن عملية للاستخبارات الأمريكية نفذت من خلال برمجيات خبيثة على الأجهزة المحمولة من تصنيع شركة "آبل".

وأوضح البيان أنه "في سياق ضمان أمن البنية التحتية للاتصالات الروسية، تم تحديد حالات شاذة خاصة فقط بمستخدمي هواتف "آبل" المحمولة، والناجمة عن تشغيل برمجيات خبيثة غير معروفة سابقا تستغل نقاط ضعف للبرامج وفرتها الشركة المصنعة".

كما أكد أن "آبل" تتيح لوكالات المخابرات الأمريكية إمكانية مراقبة كل من يهم أمرهم البيت الأبيض، بل وحتى المواطنين الأمريكيين أنفسهم.

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المصدر: نوفوستي