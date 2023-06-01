ترامب يعلق على سقوط بايدن خلال حفل تكريم خريجي أكاديمية القوات الجوية بولاية كولورادو (فيديو)

علق الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على سقوط خلفه جو بايدن، على خشبة المسرح خلال حفل تكريم خريجي أكاديمية القوات الجوية بولاية كولورادو.

وكان ترامب يتحدث في مجمع Grimes Community في غرايمز بولاية أيوا، خلال حدث لتقديم الشكر للمتطوعين في حملته الانتخابية للعام 2024.

وقال ترامب: "حسنا، آمل أنه لم يصب بأذى.. أتمنى ألا يصاب بأذى".

وأضاف "الأمر برمته، انظروا الأمر برمته مجنون.. عليك أن تكون حذرا حيال ذلك".

وتابع قائلا: "عليك أن تكون حذرا بشأن ذلك لأنك لا تريد ذلك، حتى لو اضطررت إلى النزول على منحدر".

BREAKING: Donald Trump reacts to Joe Biden falling



pic.twitter.com/qt7ntp8cER — ALX 🇺🇸 (@alx) June 1, 2023

وأشار الرئيس السابق إلى الحذر الذي توخاه عقب كلمة في الأكاديمية العسكرية الأمريكية بويست بوينت عام 2020.

وقال ترامب حينها "كانت المنصة أعلى من هذه.. والمنحدر بمسافة عشرة ياردات (حوالي تسعة أمتار).. وقلت، جنرال! لدي مشكلة لأن نعل حذائي من الجلد، وهو جيد للمشي على سطح مستو، لكنه يعيق المشي على المنحدر، أخشى الوقوع، لأن المنحدر من الفولاذ بدون درابزين، مثل حلبة التزلج.. جنرال، لا يمكنني الوصول إلى هناك دون الوقوع".

وذكر ترامب أن الجنرال عرض عليه أن يتمسك به حتى لا يتزحلق ولكن ترامب لم يرغب بذلك، لأنه كان على ثقة من أن وسائل الإعلام ستثير ضجة مفتعلة حول ذلك.

هذا، وتعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الخميس، لحادث سقوط خلال تكريمه خريجي أكاديمية القوات الجوية الأمريكية بولاية كولورادو.

ووثق مقطع فيديو الرئيس وهو يقع أرضا بعد تكريمه خريجي طلاب القوات الجوية، حيث قدم له مسؤولو القوات الجوية المساعدة حتى ينهض.

المصدر: RT + وكالات